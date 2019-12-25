В Петербурге инвесторы вложили в коммерческую недвижимость 86 млрд рублей

В этом году, с января по сентябрь, объем инвестиций в коммерческую недвижимость достиг 86 млрд рублей – в 3,3 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года. Данные привела консалтинговая компания Knight Frank.
Аналитики отметили, инвестиции в складскую недвижимость сократились в начале года из-за резкого увеличения себестоимости строительства складов. Однако сегмент спасло повышение арендных ставок. Также процветает и офисная недвижимость – в этом году инвестиции в нее увеличились с 2 млрд рублей до 9,6 млрд рублей.
В дальнейшем объем инвестиций в коммерческую недвижимость будет увеличиваться благодаря привлечению частных инвесторов через розничные финансовые инструменты и желанию инвесторов диверсифицировать свои активы.
Николай Пашков, генеральный директор Knight Frank St Petersburg
Ранее мы писали, что петербуржцы стали чаще покупать недвижимость в Ленобласти.
Фото: pexels.com
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