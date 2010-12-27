Обелиск "Городу-Герою Ленинграду" осветят светодиодные прожектора

Обелиск на площади Восстания озарится светом прожекторов.

ГУП “Ленсвет” завершило работы по установке и оформлению подсветки на звезде обелиска “Городу-Герою Ленинграду”.

Стало известно, что пятиконечную звезду украсит архитектурно-художественная композиция из восьми узконаправленных светодиодных прожекторов. Мощность каждого устройства составит 80 Вт. Детали подсветки расположены на фигурных опорах, которые окружают стрелу.

Напомним, что обелиск открыт в канун юбилея праздника 8 мая 1985 года в честь победы Советского Союза в Великой Отечественной Войне.