Вчера объявили  номинантов кинопремии "Ника"

Церемония награждения пройдет 1 апреля.

Лидер по количеству номинаций – "Аритмия" Бориса Хлебникова. Картина о сложностях в жизни молодых врачей может получить приз в семи номинациях.

Также за главный приз "Ники" будут бороться "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, "Холодное танго" Павла Чухрая, "Теснота"Кантемира Балагова, картина "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" Александра Ханта и "Салют-7" Клима Шипенко.

"Нику" за лучшую мужскую роль могут получить Александр Яценко ("Аритмия"), Евгений Ткачук ("Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов"), Валерий Маслов ("Турецкое седло").

В номинации "Лучшая актриса" заявлены Ирина Горбачева ("Аритмия"), Дарья Жовнер ("Теснота"), Марина Неелова ("Карп отмороженный"). А за роль второго плана лучшей актрисой могут стать Алиса Фрейндлих (за роли в фильмах "Большой" и "Карп отмороженный") и Валентина Теличкина ("Большой").

"Матильда" Алексея Учителя, вызвавшая множество споров общественности в прошлом году, попала в номинации "Лучшая работа художника" и "Лучшая работа художника по костюмам".

Победителей определит тайное голосование членов Академии кинематографических искусств. Церемония награждения пройдет 1 апреля.

Фото: ВКонтакте / Официальная группа фильма "Аритмия".