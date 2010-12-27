Объявлен конкурс на строительство аэроэкспресса до "Пулково"

Смольный ищет подрядчика, который спроектирует и построит новую железнодорожную ветку в аэропорт "Пулково". Такая информация появилась на сайте госзакупок. Об этом сообщает ФАН.
Подрядчику предстоит возвести электрифицированную железнодорожную линию, которая соединяется с Витебской железной дорогой в районе станции Шушары, и построить здание аэровокзала в аэропорт. Госконтракт будет заключен на 30 лет.
Планируется, что аэроэкспресс поможет разгрузить дороги в Московском районе, а также с его помощью пассажиры смогут добираться до "Пулково" за 30 минут.
Стартовая цена контракта - 18,8 миллиардов рублей. Заявки на конкурс принимаются до 10 октября. Победитель будет объявлен в марте 2019 года.
Фото: ВКонтакте/Пулково