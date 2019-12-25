ОЖД перевезла 132,6 млн пассажиров за 11 месяцев

Показатели текущего года выше на 21,6% выше, чем в прошлом году.

В четверг, 2 декабря, в пресс-службе Октябрьской железной дороги рассказали Piter.tv, что за 11 месяцев по ОЖД перевезли 132,6 млн пассажиров.

Отмечается, что это на 21,6% больше, чем за 11 месяцев 2020 года. Так, по итогам ноября на полигоне ОЖД отправлено 10,5 млн пассажиров: 9,5 млн пассажиров было отправлено в пригородном сообщении, а также 1 млн пассажиров – в дальнем следовании.

Напомним, провозить большой спортивный инвентарь в электричке можно будет бесплатно в зимний сезон.

Фото: СПб-Главный / Телеграм