  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
ОЖД перевезла 132,6 млн пассажиров за 11 месяцев
Сегодня, 14:56
158
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

ОЖД перевезла 132,6 млн пассажиров за 11 месяцев

0 0

Показатели текущего года выше на 21,6% выше, чем в прошлом году.

В четверг, 2 декабря, в пресс-службе Октябрьской железной дороги рассказали Piter.tv, что за 11 месяцев по ОЖД перевезли 132,6 млн пассажиров. 

Отмечается, что это на 21,6% больше, чем за 11 месяцев 2020 года. Так, по  итогам ноября на полигоне ОЖД отправлено 10,5 млн пассажиров: 9,5 млн пассажиров было отправлено в пригородном сообщении, а также 1 млн пассажиров – в дальнем следовании. 

Напомним, провозить большой спортивный инвентарь в электричке можно будет бесплатно в зимний сезон.

Фото: СПб-Главный / Телеграм

Теги: октябрьская железная дорога, петербург, ржд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии