ОПГ из Петербурга, которая пыталась выманить деньги у китайца, предъявили обвинение

В Северной столице предъявили обвинение полицейскому, китайцу и двум петербуржцам, которые хотели выманить у гражданина Поднебесной, который управляет кафе в Василеостровском районе, большую сумму денег. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ города.
Предполагается, что сотрудник полиции пришел с проверкой и нашел множество нарушений, после чего соотечественник передал управляющему, что для того, чтобы уладить дело, нужно заплатить 1,5 миллиона рублей. Управляющий решил обратиться в полицию.
Полицейские провели операцию под прикрытием и взяли всех участников ОПГ. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на мошенничество".
Ранее мы сообщали, что АвтоВАЗ отзывает автомобили Lada Xray.
Фото: pixabay
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