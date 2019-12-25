ОПГ из Петербурга, которая пыталась выманить деньги у китайца, предъявили обвинение

Как будто из анекдота: полицейский, китаец и два петербуржца были участниками группировки.

В Северной столице предъявили обвинение полицейскому, китайцу и двум петербуржцам, которые хотели выманить у гражданина Поднебесной, который управляет кафе в Василеостровском районе, большую сумму денег. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ города.

Предполагается, что сотрудник полиции пришел с проверкой и нашел множество нарушений, после чего соотечественник передал управляющему, что для того, чтобы уладить дело, нужно заплатить 1,5 миллиона рублей. Управляющий решил обратиться в полицию.

Полицейские провели операцию под прикрытием и взяли всех участников ОПГ. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на мошенничество".

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