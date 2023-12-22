ООН заявила о ведении Израилем боев в Газе почти без учета последствий для гражданских

Мартин Гриффитс оценил удары Израиля по палестинскому анклаву.

Всемирная организация заявила о ведении Израилем боев в секторе Газа практически без учета последствий для гражданских лиц. Соответствующее заявление сделал в рамках выступления на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке заместитель генерального секретаря Антониу Гутерриша по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. Иностранный специалист пояснил коллегам, что обстановку в палестинском анклаве следует назвать ужасающей, так как там все еще проводятся безжалостные военные операции со стороны еврейского государства. Он отметил, что результаты этого заметны по десяткам тысяч раненых и убитых людей. Большинство жертв - женщины и дети.

Вот уже почти 100 дней то, что разворачивается в Израиле и на оккупированной палестинской территории, представляет собой войну, которая ведется почти без учета последствий для гражданского населения. Мартин Гриффитс, замгенсека ООН

Замгенсека ООН рассказал о последствиях разрушений на Каховской ГЭС.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций