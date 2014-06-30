ООН обеспокоена обстрелом СИЗО в Еленовке

Фархан Хак не имеет данных о трагедии из первых рук.

Организация Объединенных Наций обеспокоена обстрелом СИЗО в Еленовке. Об этом в рамках регулярного брифинга с журналистами в Женеве сделал заместитель официального представителя генерального секретаря Фархан Хак. При этом дипломат уточнил, что Всемирная организация не располагает информацией о произошедшем из первых рук.

У нас нет какой-либо информации из первых рук, но мы обеспокоены этим обстрелом. Фархан Хак, представитель ООН

Напомним, что согласно официальным данным от российского министерства по обороне, в результате удара Вооруженных сил Украины из американской РСЗО HIMARS по изолятору в Еленовке, на территории ДНР погибли 40 человек и ранены еще 75 военнопленных. После этого штаб обороны Донецкой народной республики уведомил общественность о том, что количество погибших при ударе по колонии возросло до 53 жертв.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций