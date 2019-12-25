В ЦБ уже работают над механизмом дополнительной защиты пенсионеров.

ОНФ предложил разрешить пенсионерам отключать онлайн-переводы для того, чтобы они не могли стать жертвами мошенников. Об этом сообщает газета "Известия".

В случае письменного одобрения пенсионер сможет оставить себе лишь функцию снятия наличных, оплату картой в оффлайн-магазинах, а также функцию входящих переводов. Это, уверены в ОНФ, поможет сократить случаи вовлечения пожилых в мошеннические схемы.

В Центробанке заявили, что уже работают над механизмом дополнительной защиты пенсионеров при использовании финансовых услуг и инструментов.

Ранее в Петербурге мошенники получили доступ к персональным данным клиентки "Альфа-Банка" и попытались увести 1.5 миллиона.

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