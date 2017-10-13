В Петербурге ОМОН ищет мигрантов на Южном рынке

В Санкт-Петербурге 8 февраля сотрудники ОМОНа навестили Южный рынок в Московском районе. Как сообщают очевидцы, ОМОНовцы проверяют торговые точки на проспекте Юрия Гагарина №34 на наличие нелегальных мигрантов.

В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что сегодня проводятся профилактические мероприятия. Известно, что в Северной столице не раз обнаруживали незаконное прибытие иностранных граждан. Ранее мы сообщали, что вВыяснилось, что компания фиктивно устраивала на работу приезжих из стран СНГ. За время существования фирма выдала 47 трудовых договоров мигрантам, которые на самом деле не работали в "Максоне".