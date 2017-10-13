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В Петербурге ОМОН ищет мигрантов на Южном рынке
Сегодня, 12:28
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Shdaria
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В Петербурге ОМОН ищет мигрантов на Южном рынке

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В Петербурге ОМОН проводит проверку на Южном рынке.

В Санкт-Петербурге 8 февраля сотрудники ОМОНа навестили Южный рынок в Московском районе. Как сообщают очевидцы, ОМОНовцы проверяют торговые точки на проспекте Юрия Гагарина №34 на наличие нелегальных мигрантов. 
 
В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что сегодня проводятся профилактические мероприятия. Известно, что в Северной столице не раз обнаруживали незаконное прибытие иностранных граждан. Ранее мы сообщали, что в Петербурге подставная фирма "трудоустроила" 47 мигрантовВыяснилось, что компания фиктивно устраивала на работу приезжих из стран СНГ. За время существования фирма выдала 47 трудовых договоров мигрантам, которые на самом деле не работали в "Максоне".  
 
 
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Категории: Происшествия Лента новостей Новости СПб Картина дня

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