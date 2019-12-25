На Южном рынке в Петербурге найдено 90 тысяч бутылок нелегального алкоголя

Вся продукция изъята.

В четверг, 23 сентября, представители межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Северо-Западному федеральному округу и сотрудники полиции нашли на Южном рынке в Петербурге около 90 тысяч бутылок нелегальной алкогольной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.

Продукцию сотрудники обнаружили на складах. После чего весь алкоголь был изъят. В ближайшее время нелегальную продукцию отправят на склады АО "Росспиртпром" для досудебного хранения.

На прошлой неделе на складе в Петербурге таможенники нашли крупную партию немаркированного алкоголя. Выявлено свыше 2,2 тысяч литров алкогольной продукции, стоимость которой превышает 6 млн рублей.

Фото: пресс-служба Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка