В Выборге закрывается Южный рынок

Скорее всего, на зимний сезон большая часть предпринимателей переедет в здание бывшей пекарни на Сухова.

Руководство Южного рынка объявило о его закрытии.

Из-за цен в гипермаркетах конкуренция стала большая, поэтому у нас и меньше покупателей, и меньше арендаторов. На настоящий момент на 13 тысячах квадратных метров располагаются 80 предпринимателей. Андрей Ходакка, генеральный директор ОАО "Рынок"

Территория Южного рынка рассчитана на 240 торговых мест, две трети из них пустует. Местные жители разделились во мнениях относительно того, нужен ли рынок.

Мы не так часто ходим на рынок, но люди более преклонного возраста ходят туда часть, чтобы даже просто походить. местный житель

Продавец фруктов и овощей Григорий Бабак торгует на Южном рынке 25 лет, он сказал, что о закрытии рынка были все оповещены давно. Было время обдумать предложение администрации в другие торговые точки. Но для себя подходящего места пока что не нашёл.

По большому счету получается, что большинство постоянных покупателей привыкли не к рынку, а к продавцу и товару. Поэтому они готовы идти за ним и в другую торговую точку.

Генеральный директор рынка Андрей Ходакка отметил, что хотелось бы сохранить все арендаторов. В идеале, перевести их на ярмарку у ТЦ "Гдыня". Такая возможность рассматривается, руководство рынка уже готовит документа по перепланировке для подачи в районную администрацию. Этот вариант для многих наиболее желательный, но пока самый неопределенный. Скорее всего, на зимний сезон большая часть предпринимателей переедет в здание бывшей пекарни на Сухова, а уже к лету станет понятно, в каком формате в Выборге будет существовать рыночная торговля.

Видео: МГ "Наш город"