ОДНАЖДЫ В РОССИИ: выставка Юрия Рысухина в галерее 14/45

На выставке Юрия Рысухина каждому предоставляется шанс задуматься над смыслом прекрасного в эпоху компостмодерна. Идеализированная несуществующая России на картинах оренбургского мастера отправляет нас в путешествие по "Временам года" Брейгеля или по сюжетам Юона, Веницианова и других искателей подлинной красоты.

арт-гиды: Вячеслав Корнев, Дмитрий Ольшанский съемка: Данил Антропов, Игорь Борисов, Андрей Кузькин

композитор: Макс Перетти; звук: Дарья Сарычева Санкт-Петербург, 17 апреля 2019