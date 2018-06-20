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ОДНАЖДЫ В РОССИИ: выставка Юрия Рысухина в галерее 14/45

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На выставке Юрия Рысухина каждому предоставляется шанс задуматься над смыслом прекрасного в эпоху компостмодерна. Идеализированная несуществующая России на картинах оренбургского мастера отправляет нас в путешествие по "Временам года" Брейгеля или по сюжетам Юона, Веницианова и других искателей подлинной красоты.

 арт-гиды: Вячеслав Корнев, Дмитрий Ольшанский

съемка: Данил Антропов, Игорь Борисов, Андрей Кузькин
композитор: Макс Перетти; звук: Дарья Сарычева

Санкт-Петербург, 17 апреля 2019

Теги: артгид, артликбез
Категории: Арт-репортажи,

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