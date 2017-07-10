В Петербурге скончался правнук композитора Римского-Корсакова

Александр Андреевич Римский- Корсаков был выдающимся физиком-ядерщиком.

В Петербурге умер правнук русского композитора Николая Римского-Корсакова - Александр. Трагическое известие пришло сегодня утром, - сообщает "Интерфакс". Ученый скончался в пятницу, 30 марта в возрасте 82 лет.

Александр Андреевич Римский- Корсаков был выдающимся физиком-ядерщиком. Всю жизнь он проработал в Радиевом институте им. В. Г. Хлопина. Внук великого композитора проделал путь от младшего научного сотрудника до генерального директора. В 1980-х годах ученый работал в Чернобыле, исследовал причины аварии.

Коллеги отмечают, что Александр Андреевич был очень разносторонним и талантливым человеком: увлекался астрономией и живописью.