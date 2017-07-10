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В Петербурге скончался правнук композитора Римского-Корсакова
Сегодня, 11:57
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alexandra08
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В Петербурге скончался правнук композитора Римского-Корсакова

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Александр Андреевич Римский- Корсаков был выдающимся физиком-ядерщиком.

В Петербурге умер правнук русского композитора Николая Римского-Корсакова  - Александр. Трагическое известие пришло сегодня утром, -  сообщает "Интерфакс". Ученый скончался в пятницу, 30 марта в возрасте 82 лет.

Александр Андреевич Римский- Корсаков был выдающимся физиком-ядерщиком. Всю жизнь он проработал в Радиевом институте им. В. Г. Хлопина. Внук великого композитора проделал путь от младшего научного сотрудника до генерального директора. В 1980-х годах ученый работал в Чернобыле, исследовал причины аварии.

Коллеги отмечают, что Александр Андреевич был очень разносторонним и талантливым человеком: увлекался астрономией и живописью.

Теги: радиевый институт имени хлопина , римский-корсаков , физик-ядерщик , чернобыль
Категории: Новости России Новости СПб Культура Музыка

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