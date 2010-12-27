В Петербурге создадут реестр экологически опасных объектов

Новый документ дополнит полномочия правительства Петербурга в области охраны окружающей среды.

Депутаты ЗакСобрания внесли поправки в Экологический кодекс Петербурга. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщило издание "Мойка 48". Согласно законопроекту, создадут государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на экологию.

По федеральному законодательству, каждый регион должен иметь такой перечень, а также наблюдать за потенциально опасными объектами. Новый документ дополнит полномочия правительства Петербурга в области охраны окружающей среды. Обязательным условием будет ведение государственного учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Сейчас в Экологическом кодексе Северной столицы это полномочие не закреплено за каким-то конкретным органом власти. В связи этим, в Экологическом кодексе также определят, кто несет ответственность за реестр экологически опасных мест, и кто будет осуществлять надзор за опасными объектами.

Фото: Piter.TV