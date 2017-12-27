Смольный отказался от строительства завода на Волхонском шоссе

В Волхонке не будут создавать предприятие по обработке мусора из-за проблем с дорогами.

Правительство Санкт-Петербурга отменило постановление, разрешающее строительство мусороперерабатывающего завода на Волхонском шоссе. Информация поступила от Комитета по инвестициям.

В официальном сообщении представителя ведомства сообщается, что договор аренды на данный земельный участок между Комитетом по имущественным отношениям и инвестором расторгнут.

Напомним, что ранее губернатор Георгий Полтавченко заявил, что причиной отказа от реализации проекта стала неразвитая транспортная сеть в районе которая неспособна будет пропустить большое количество грузовых машин. Против инициативы застройки также негативно высказывались местные жители.