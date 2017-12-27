Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Смольный отказался от строительства завода на Волхонском шоссе
Вчера, 16:22
0
lesjasap
1135

Смольный отказался от строительства завода на Волхонском шоссе

0
 
 

В Волхонке не будут создавать предприятие по обработке мусора из-за проблем с дорогами.

Правительство Санкт-Петербурга отменило постановление, разрешающее строительство мусороперерабатывающего завода на Волхонском шоссе. Информация поступила от Комитета по инвестициям.
 
В официальном сообщении представителя ведомства сообщается, что договор аренды на данный земельный участок между Комитетом по имущественным отношениям и инвестором расторгнут.
 
Напомним, что ранее губернатор Георгий Полтавченко  заявил, что причиной отказа от реализации проекта стала неразвитая транспортная сеть в районе которая неспособна будет пропустить большое количество грузовых машин. Против инициативы застройки также негативно высказывались местные жители. 
Теги: волхонка , волхонское шоссе , завод , застройка , комитет по инвестициям , мусор , проект , смольный
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5