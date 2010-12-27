Смольный: конкурсы на проведение капитального ремонта объявлены на 100%

Генеральный директор Фонда капитального ремонта Денис Шабуров, сообщил, что на сегодняшний день объекты капремонта передают в работу подрядчикам и заключают договоры.

Работы в многоквартирных домах Петербурга идут по графику, сообщили 17 мая в пресс-службе городской администрации.

Генеральный директор Фонда капитального ремонта Денис Шабуров, сообщил, что на сегодняшний день объекты капремонта передают в работу подрядчикам и заключают договоры. На 15 мая этого года заключили договоры по 2 311 видам работ, а это число - примерно 95% от общего плана. 2046 объектов переданы в работу. На ремонт потратят 7,6 миллиардов рублей.

В Петербурге продолжается ремонт 425 кровель и по 8 объектам, 195 фасадов уже находятся в реставрации. В фонд уже поступили исполнительные документы. По словам Шабурова, ремонтные работы системы теплоснабжения отремонтированы на 16%. Всего в этом году будут закончены 134 объекта.

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