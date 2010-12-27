Активисты движения "Красивый Петербург" предложили измерить количество пыли на улицах

Представители организации отметили, что Комитет по благоустройству обещал очистить улицы от пыли еще к 8 мая.

Общественное движение "Красивый Петербург" измерит количество грязи и пыли на улицах Петербурга. Об этом 11 мая сообщило издание "Мойка 78".

Представители организации отметили, что Комитет по благоустройству обещал очистить улицы от пыли еще к 8 мая. "Красивый Петербург" выйдет на улицы города, чтобы проверить слова чиновников.

Петербуржцам также предложили сделать замеры у себя в районе с помощью мела, рулетки, щетки, совка, полиэтиленового пакета и весов.

Обводим на проезжей части участок площадью 1 кв. метр, прямоугольником со сторонами 2,0 м. и 0,5 м., где меньшие стороны расположены параллельно, а большие - перпендикулярно линии бордюрного камня. Затем аккуратно собираем в пакет грязь, находящуюся на обведённом участке. Далее взвешиваем пакет и записываем значения. "Красивый Петербург"

В городе допускается не больше 30 граммов смета на 1 квадратный метр дороги. "Красивый Петербург" предложил гражданам публиковать в соцсетях фото и видео с результатами измерений под хештегом #пыль.

Фото : "Красивый Петербург" / ВКонтакте.