Глава Курортного района отчитался градоначальнику Петербурга о готовности к отопительному сезону

Курортный район вошел в отопительный сезон вовремя: на территории региона во всех 1176 зданиях провели регулировку внутренней системы теплоснабжения.

ВРИО исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов провел встречу с главой администрации Курортного района Алексеем Куимов, на котором градоначальник выслушал доклад о готовности теплоэнергетики и жилищного фонда к отопительному сезону. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

По словам Куимова Курортный район вошел в отопительный сезон вовремя: на территории региона во всех 1176 зданиях (888 жилых и 288 общественных) провели регулировку внутренней системы теплоснабжения. Помимо этого подготовительные работы провели по устранению проблем жилого фонда – отремонтированы крыши и фасады в 70 многоквартирных домах на сумму свыше 300 млн рублей, полностью отремонтирована система теплоснабжения дома на ул. Володарского, д.35 в Сестрорецке.

В прошлом году, в районе с помощью тепловизора обследовали все многоквартирные дома и выявили адреса, на которых в 2018 году продолжают проводиться работы по нормализации температурно-влажностного режима. В данный момент работы ведутся в более чем 100 зданиях.

Отметим, что Курортный район занимает пятую часть города и является самым протяженным в Санкт-Петербурге.

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