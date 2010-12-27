Бронзовых пегасов спустя семь лет вернули Большую Конюшенную

Рядом с памятником во время проведения ЧМ-2018 откроют большую фан-зону.

На Большую Конюшенную улицу в Петербурге вернули пегасов. Фотографии с каменными скульптурами петербуржцы выложили в социальные сети.

Активисты Центрального района Петербурга предположили, что возвращение бронзовых скульптур связано с проведением Чемпионата мира по футболу - 2018.

7 лет назад улетели (выломали), и вот теперь снова на своем месте. Комментарии в социальных сетях.

Рядом с памятником во время проведения ЧМ-2018 откроют большую фан-зону.

Напомним, что крылатых коней сняли еще осенью 2011 года, потому что памятник испортили вандалы. В компании, которая устанавливала скульптуры, сообщили, что их хотят крепче привязать к постаменту. Однако за семь лет их так и не вернули на Большую Конюшенную.

Фото: "Центральный район за комфортную среду обитания"/ ВКонтакте.