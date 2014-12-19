В Петербурге молодая няня украла у работодателя более 300 тыс. рублей

Обвинительное заключение утверждено прокуратурой Петроградского района.

Обвинительное заключение утверждено прокуратурой Петроградского района в отношении 20-летней жительницы Петербурга, обвиняемой в краже крупной суммы денег, что квалифицируется по пункту "в" части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ ("Тайное хищение чужого имущества в крупном размере").

Расследование показало, что девушка работала няней и ухаживала за ребёнком в семье. Воспользовавшись моментом, когда в жилище оставались только она сама и малыш, подсудимая проникла в гардеробную комнату, открыла комод и извлекла оттуда прозрачный контейнер с деньгами, частично забрав наличные. Неделю спустя обвиняемая вернулась и похитила оставшиеся деньги.

Потерпевший обнаружил пропажу и установил скрытую камеру видеонаблюдения в гардеробной комнате. Позднее женщина снова направилась к комоду, предварительно надев рукав кофты на руку, чтобы избежать отпечатков пальцев, попытавшись достать денежные средства, однако коробка оказалась пустой.

Суммарный ущерб, нанесенный владельцу квартиры действиями обвиняемой, составил более 300 тысяч рублей. Материалы уголовного дела переданы в Петроградский районный суд для судебного рассмотрения.

Ранее мы сообщили о том, чтопрокуратура Петербурга поддержала обвинение по делу о краже драгоценностей и Библии из частного дома.

Фото: Piter.TV