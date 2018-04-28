Нужно больше детей: в Смольном одобрили план "Десятилетия детства"

Чиновники Петербурга начинают работу по программе "Десятилетие детства".

Всего несколько недель понадобилось Смольному, чтобы отреагировать на слова Владимира Путина о "десятилетии детства". Сегодня, 28 апреля, в Правительстве Санкт-Петербурга была утверждена одноименная программа. За развитие проекта отвечает Комитет по социальной политике и лично Александр Ржаненков. Именно глава ведомства презентовал в Смольном программу "Десятилетия детства", передает издание "Петербургский дневник".

Пока что чиновники обошлись весьма общими словами: по-сути дела, они лишь заложили векторы реализации программы. По словам Александра Ржаненкова, власть определилась с 9 стратегическими направлениями. Это матподдержка семей при рождении и последующем воспитании, педиатрия, обеспечение детей здоровым питанием и рост качества образования, формирование основ ЗОЖ, детский отдых и туризм, информационная безопасность школьников, поддержка инвалидов и сирот, а также культурное и физическое развитие.

Главной целью реализации проекта в Смольном видят рост числа детей в Санкт-Петербурге и прогресс в вопросе качества жизни малышей.