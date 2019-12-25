Объявленные Путиным выплаты к учебному году по 10 тысяч рублей могут стать ежегодными

Что касается выплаты в этом году, то с ней не должно возникнуть никаких проблем.

Объявленные президентом РФ Владимиром Путиным выплаты школьникам в размере 10 тысяч рублей могут стать ежегодными. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" заявил председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

Что касается выплаты в этом году, то с ней не должно возникнуть никаких проблем. В августе родители школьников и первоклассников получат положенную выплату. Все данные по учащимся есть в базе данные, деньги придут на счет родителей.

Глава комитета также сообщил что "предусматривается, чтобы это стало системной ежегодной выплатой", для сбора ребенка в школу.

Фото: Piter.tv