В Красногвардейском районе появится центр помощи жертвам домашнего насилия

В среднем, женщины там проводят до года.

В Петербурге в скором времени откроется новый Кризисный центр, где будут помогать жертвам домашнего насилия. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" сообщил председатель Комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

Он отметил, что в восьми районах Петербурга есть центры, в которых помогают женщинам, оказавшимся в кризисных ситуациях. В среднем, там проводят до года.

Человека нужно выслушать, его нужно обучить, медицинскую, психологическую помощь оказать. Масса вопросов. Александр Ржаненков, председатель Комитета по социальной политике

Александр Ржаненков также отметил, что именно в Петербурге появился первый в России Кризисный центр помощи женщинам.

Ранее стало известно, что количество случаев домашнего насилия выросло на 84% в Петербурге.

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