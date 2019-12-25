В Красногвардейском районе появится центр помощи жертвам домашнего насилия

В Петербурге в скором времени откроется новый Кризисный центр, где будут помогать жертвам домашнего насилия. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" сообщил председатель Комитета по социальной политике Александр Ржаненков.
Он отметил, что в восьми районах Петербурга есть центры, в которых помогают женщинам, оказавшимся в кризисных ситуациях. В среднем, там проводят до года.
Человека нужно выслушать, его нужно обучить, медицинскую, психологическую помощь оказать. Масса вопросов.
Александр Ржаненков, председатель Комитета по социальной политике
Александр Ржаненков также отметил, что именно в Петербурге появился первый в России Кризисный центр помощи женщинам.
Ранее стало известно, что количество случаев домашнего насилия выросло на 84% в Петербурге.
Фото: pexels
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