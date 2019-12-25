Количество случаев домашнего насилия выросло на 84% в Петербурге

В этом году четыре семейных конфликта закончились убийством, в прошлом году зафиксировали только один такой инцидент.

За первые полгода 2021 года в Петербурге количество случаев домашнего насилия выросло на 84,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, в 2020-м было зарегистрировано 212 случаев семейно-бытового характера, а в 2021-м – 392 преступления.

Как рассказали "Невские новости" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и области, в этом году четыре семейных конфликта закончились убийством. Причем большая часть из них произошла в июле – три преступления. Отмечается, что в прошлом году только один инцидент закончился убийством.

Однако количество преступлений снизилось, так, в июле этого года внутри семей произошло 37 случаев семейно-бытового характера , в 2020-м — 72. В этом году зарегистрировали 13 случаев тяжких преступлений такого характера, а в прошлом году - шесть.

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