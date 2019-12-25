Нужны ли в Ленобласти стимулирующие меры по вакцинации от COVID-19?

Региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусу провел опрос среди жителей Ленобласти.

Региональный оперативный штаб по противодействию распространению коронавируса в Ленинградской области провел анонимный опрос на странице "Минус коронавирус. Ленобласть" в соцсети ВКонтакте. Авторы опроса привели примеры из опыта других стран по стимулированию активности населения и ускорению темпов вакцинации от COVID-19 - например, розыгрыш квартиры стоимостью 1 400 000 долларов среди вакцинированных Гонконга или розыгрыш 5 миллионов долларов в штате Нью-Мексико среди привившихся, - и поинтересовались, нужны ли подобные акции в России?

Большинство принявших участие в опросе ответили, что играть со здоровьем ни к чему и лучше просто привиться. На втором месте оказалась группа респондентов, которые не уверены насчет необходимости таких акций, но от приза бы не отказались, и 18% сочли это "хорошей идеей".

В комментариях пользователи начали обсуждать все плюсы и минусы подобных акций, сравнили предложения за границей и в России и раскритиковали отношение россиян к вакцинации, действия властей. Обсуждение велось уже не анонимно, но в выражениях пользователи не стеснялись.

Фото: Pixabay и скриншоты со страницы "Минус коронавирус. Ленобласть" в соцсети ВКонтакте