Нутрициолог из Петербурга дала оценку экспресс-марафонам по похудению

Специалист по питанию Алёна Денисова поделилась советами по здоровому питанию и похудению без вреда для организма.

Нутрициолог отметила в эфире телеканала "Санкт-Петербург", что Интернет полон разными методами похудения и далеко не все они действенны и уж тем более полезны. Так, например, нельзя похудеть в конкретной части дела.

В основу похудения и здорового образа жизни нужно поставить правильное питание. Если вы неправильно питаетесь и тренируетесь, то вес может даже увеличиваться. Мышцы будут расти, но жир не будет уменьшаться.

Кроме того, Денисова прокомментировала распространенное мнение о том, что не есть после 18 часов поможет сбросить вес. По ее словам, это актуально только в том случае, если вы ложитесь в 21, так как нужно есть за 3-4 часа до сна.

Основа рациона — это овощи и фрукты с наименьшей степенью обработки. Лишь малую часть составляют вкусняшки. Алена Денисова.

Исключать совсем жиры или углеводы не стоит, так как они нужны организму. А вот употреблять БАДы и прочие добавки не стоит.

Нутрициолог считает, что Интернет-марафоны по похудению могут быть действенны, но на краткосрочный период. При снижении колоража прежде всего уходит вода с мышцами, а потом уже жир. По завершении марафона можно заново набрать потерянные килограммы.

Фото: Piter.tv