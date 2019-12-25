Нурмагомедов не знает, когда состоится бой с Фергюсоном

В UFC заявили, что не отменят встречу двух бойцов.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов выложил пост в своем Instagram, в котором сообщил, что не знает, когда состоится его поединок с американским бойцом Тони Фергюсоном.

"Мы с Абдуллой (на фото - слева) пашем, и не можем понять, что происходит вообще - написал Нурмагомедов в Instagram. Где деремся и деремся ли вообще, а как на счет весогонки и место проведения боя? Такого я себе не представлял. UFC 249 - что ты такое?" - написал Нурмагомедов.

Напомним, что UFC подтвердила дату проведения турнира, в рамках которого встретятся Нурмагомедов и Фергюсон - 18 апреля. На данный момент нет информации по времени проведения боя.

Ранее была информация о том, что организация перенесла бой в связи с эпидемией коронавируса.

Фото: VK / @ufc