Нурмагомедов не знает, когда состоится бой с Фергюсоном

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов выложил пост в своем Instagram, в котором сообщил, что не знает, когда состоится его поединок с американским бойцом Тони Фергюсоном.
"Мы с Абдуллой (на фото - слева) пашем, и не можем понять, что происходит вообще - написал Нурмагомедов в Instagram. Где деремся и деремся ли вообще, а как на счет весогонки и место проведения боя? Такого я себе не представлял. UFC 249 - что ты такое?" - написал Нурмагомедов.
Напомним, что UFC подтвердила дату проведения турнира, в рамках которого встретятся Нурмагомедов и Фергюсон - 18 апреля. На данный момент нет информации по времени проведения боя.
Ранее была информация о том, что организация перенесла бой в связи с эпидемией коронавируса.
Фото: VK / @ufc
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