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Нулевая температура и мокрый снег ждут петербуржцев на выходных днях
Сегодня, 22:00
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Нулевая температура и мокрый снег ждут петербуржцев на выходных днях

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В ночь на воскресенье температура воздуха составит -16 градусов. В дневное время воздух прогреется до +1 градуса. 

В выходные дни в Петербурге будет идти мокрый снег, а температура воздуха не опустится ниже нуля. Об этом сообщили в Северо-Западном УГМС.

В ночь на 15 января столбики термометров будут держаться на отметке ноль градусов. Днем температура воздуха также не опустится ниже нуля. Местами будет идти небольшой мокрый снег. 

В ночь на воскресенье температура воздуха составит -16 градусов. В дневное время воздух прогреется до +1 градуса. 

Ранее в Лениниградской области 15 января пройдет мокрый снег. В течение суток температура воздуха -4..+1 градус.

Фото: Telegram / Аварийный Петербург
 

Теги: мокрый снег, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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