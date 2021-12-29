Нулевая температура и мокрый снег ждут петербуржцев на выходных днях

В ночь на воскресенье температура воздуха составит -16 градусов. В дневное время воздух прогреется до +1 градуса.

В выходные дни в Петербурге будет идти мокрый снег, а температура воздуха не опустится ниже нуля. Об этом сообщили в Северо-Западном УГМС.

В ночь на 15 января столбики термометров будут держаться на отметке ноль градусов. Днем температура воздуха также не опустится ниже нуля. Местами будет идти небольшой мокрый снег.

В ночь на воскресенье температура воздуха составит -16 градусов. В дневное время воздух прогреется до +1 градуса.

Ранее в Лениниградской области 15 января пройдет мокрый снег. В течение суток температура воздуха -4..+1 градус.

Фото: Telegram / Аварийный Петербург

