Нулевая температура и мокрый снег ждут петербуржцев на выходных днях

В выходные дни в Петербурге будет идти мокрый снег, а температура воздуха не опустится ниже нуля. Об этом сообщили в Северо-Западном УГМС.
В ночь на 15 января столбики термометров будут держаться на отметке ноль градусов. Днем температура воздуха также не опустится ниже нуля. Местами будет идти небольшой мокрый снег.
В ночь на воскресенье температура воздуха составит -16 градусов. В дневное время воздух прогреется до +1 градуса.
Ранее в Лениниградской области 15 января пройдет мокрый снег. В течение суток температура воздуха -4..+1 градус.
Фото: Telegram / Аварийный Петербург
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все