Новую схему петербургского общественного транспорта разработают почти за 39 миллионов рублей

Подрядчик должен выполнить задание до 15 декабря.

В пятницу, 11 сентября, на сайте СПб ГКУ "Организатор перевозок" был представлен аукцион на поиск разработчика комплексной схемы организации общественного транспорта (КСОТ) в Петербурге. Информация об этом также появилась на сайте Госсзакупок.

В техническом задании обозначена задача по созданию маршрутной сети с учетом вида, класса, характеристики всех видов общественного транспорта и его расписания. Разработки необходимо будет представить 15 декабря 2020 года.

Заказчик обозначил начальную цену контракта – она составляет 38,7 миллиона рублей. Кроме того, разработчику необходимо будет дополнительно внести 3,8 миллиона рублей.

Ранее мы рассказали о том, что до конца 2020 года в Петербурге будут введены в эксплуатацию 60 соцобъектов.

Фото: Piter.TV