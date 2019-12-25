В 2025 году в Ленобласти запустят новую транспортную модель

Новую модель транспортного обслуживания запустят в Ленобласти к 2025 году.

Внедрить новую модель транспортного обслуживания в Ленинградской области планирют к 2025 году. Это необходимо для решения проблем, связанных с пассажирскими перевозками и обновления транспортного оборудования в регионе, заявил Михаил Присяжнюк, председатель регионального комитета по транспорту.

Новая модель транспортного обслуживания будет ориентирована на удовлетворение потребностей населения в качественном и доступном транспорте. Комитет по транспорту проводит анализ различных вариантов перехода к новой модели, учитывая как организационные, так и технологические аспекты.

Внедрение новой модели транспортного обслуживания позволит решить многие проблемы, связанные с пассажирскими перевозками, и сделать транспортный сервис более удобным и доступным для жителей Ленинградской области.

Ранее сообщалось, что в Петербурге начались испытания двух новых электробусов.

Фото: Piter.TV