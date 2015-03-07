На проспекте Большевиков появится новая газовая заправка

Начальная цена аукциона составит 8,8 млн рублей.

На участке северо-восточнее дома №44 литера А по проспекту Большевиков построят новую газовую заправку. Решение о проведении аукциона приняли на совещании губернатора Петербурга с членами городского правительства. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

По словам губернатора Александра Беглова, чтобы переводить автомобили на газомоторное топливо, необходимо расширить сеть заправочных станций.

В торгах будут участвовать все заинтересованные инвесторы. Начальная цена аукциона составит 8,8 млн рублей. Договор действия аренды заключат на 30 месяцев.

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