Во время пожара на Новоколомяжском проспекте пострадал один человек

В Приморском районе Петербурга во время пожара в однокомнатной квартире пострадал человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
Сообщение о пожаре в однокомнатной квартире на Новоколомяжском проспекте, д.4 корпус 1 поступило 5 февраля в 12:26. На кухне горела обстановка на площади два квадратных метра.
В 12:47 пожар был ликвидирован. Пострадал один человек, он госпитализирован в лечебное учреждение.
Поджог автомобиля УФСИН на Арсенальной улице попал на видео.
Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.0)
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все