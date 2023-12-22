Во время пожара на Новоколомяжском проспекте пострадал один человек

На кухне горела обстановка на площади два квадратных метра.

В Приморском районе Петербурга во время пожара в однокомнатной квартире пострадал человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Сообщение о пожаре в однокомнатной квартире на Новоколомяжском проспекте, д.4 корпус 1 поступило 5 февраля в 12:26. На кухне горела обстановка на площади два квадратных метра.

В 12:47 пожар был ликвидирован. Пострадал один человек, он госпитализирован в лечебное учреждение.

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Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.0)