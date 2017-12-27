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Новогодний отдых для Петербуржца обошёлся почти в 300 тысяч рублей
Сегодня, 19:39
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ProkVad
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Новогодний отдых для Петербуржца обошёлся почти в 300 тысяч рублей

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По возвращению в Петербург, мужчина обнаружил, что его квартиру обокрали

29-летний директор петербургского автомобильного центра на Юго-Западе, 29 декабря уехал из Петербурга праздновать Новый год. 5 января вернувшись в свою квартиру на улице Панфилова, бизнесмен обнаружил взломанный стеклопакет на балконе второго этажа. Согласно информации «Оперативного прикрытия».

Из квартиры пропали травматический пистолет МР-81 за 16 тысяч рублей, три куртки - Hugo Boss стоимостью 50000 рублей, итальянская кожаная куртка за 35 тысяч и горнолыжная за 8000 рублей, наручные часы Rado за 120 000 рублей и сумку Baldinini за 50 тысяч рублей.

Общая стоимость похищенного составила 279 тысяч рублей.

Правоохранительными органами по данному факту проводится соответствующая проверка.

Фото: pixabay

 

Теги: воры , новый год , спб
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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