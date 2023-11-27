Новогодний каток на Конюшенной площади начнёт работать с 16 декабря

Организаторы прислушались к просьбам посетителей и увеличили зону внутреннего фойе, а билетную кассу встроили в фасад здания.

Открытие новогоднего катка на Конюшенной площади пройдёт 16 декабря. Он будет доступен для посетителей до 14 января включительно. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Кроме того, с 30 декабря по 14 января на катке будут проходить ежедневные музыкальные представления "Новые сказки на льду" в исполнении фигуристов – участников мировых ледовых программ Санкт-Петербургского государственного детского ледового театра Елены Бережной. В спектакле по традиции будут перемешаны сюжеты разных сказок со Снегурочкой в главной роли. Образы воплотят не только артисты Ледового театра, но и сама Елена Бережная.



Стоимость входных билетов на сеансы массового катания останется такой же, как и в 2022 году. Бесплатно прокатиться во все дни и на все сеансы смогут дети до семи лет, пенсионеры, ветераны, инвалиды всех групп, а также многодетные семьи. Бесплатные билеты на представление "Новые сказки на льду" от городского комитета по культуре получат семьи участников СВО.



В 2023-2024 года каток на Конюшенной традиционно выдержан в классическом петербургском стиле. Размеры ледового поля составляют 18 на 40 м. Массовое катание будет проходить с 11:00 до 22:00, одновременно на льду смогут находиться до 100 человек. По словам директора Санкт-Петербургского ледового театра Никиты Константинова, организаторы прислушались к просьбам посетителей катка и увеличили зону внутреннего фойе, а билетную кассу встроили в фасад здания. Также на площади перед катком появятся красочные фотозоны.

Ранее мы сообщили о том, что зимой в Петербурге будут работать 228 катков и 71 лыжная трасса.

Фото: Правительство Петербурга