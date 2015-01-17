Новогодний фильм ТНТ расколет лёд акватории Невы

Жители Петербурга увидят ледокол с неоновой вывеской "Иван Васильевич меняет всё!" 27 декабря.

Накануне новогодних праздников жителей Санкт-Петербурга ожидает уникальный перфоманс на Неве. 27 декабря около 15 часов по акватории реки на плановый мониторинг ледовой обстановки выйдет петербургский ледокол. Он ярко анонсирует главную новогоднюю премьеру года – музыкальный телефильм "Иван Васильевич меняет всё!". Жители и гости Петербурга с берегов реки в разных районах города увидят неоновую вывеску с названием ленты.

"Иван Васильевич меняет всё!" – новогодний музыкальный телефильм от авторов "СамоИронии судьбы!", снятый по мотивам культовой комедии Леонида Гайдая. Создатели новогоднего хита собрали в картине более 70 российских звёзд. Так, роль Шурика исполнит Демис Карибидис, его жены Зины - Марина Кравец, двойная роль - царя Ивана Васильевича и дотошного управдома Бунши – досталась Тимуру Батрутдинову, его жену Ульяну Андреевну сыграет Ольга Бузова, в мошенника Милославского перевоплотится Максим Лагашкин.

Премьера фильма "Иван Васильевич меняет всё!" состоится на телеканале ТНТ 31 декабря в 20:30!

Фото: ТНТ