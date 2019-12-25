Новогодние мошенники рассылают фальшивые письма о премиях петербуржцам

Сотрудников атакуют письма о выплатах которые маскируют вредоносные файлы.

В ведомстве сообщили, что в последние недели злоумышленники начали массово отправлять электронные письма сотрудникам компаний от имени якобы руководителей или бухгалтерии. В сообщениях утверждается, что получателю положена премия, либо готовится пересмотр бонусов на следующий год.

Во вложениях к таким письмам находятся не обычные таблицы Excel, а вредоносные плагины в формате .xll. При их открытии программа Excel автоматически активирует встроенный код, который может заразить устройство или передать доступ к корпоративным данным.

Эксперты отмечают, что в конце года организации действительно занимаются расчётом премиальных, поэтому такие письма выглядят правдоподобно и вызывают доверие у сотрудников. Специалисты МВД рекомендуют внимательно относиться к письмам, связанным с финансовыми выплатами, и проверять подлинность вложений перед их открытием.

