Новогодние и рождественские ярмарки в Петербурге 2017-2018 года

Piter.tv подскажет гостям и жителям Санкт-Петербурга где проводятся лучшие новогодние и рождественские ярмарки в Северной столице.

Новогодние ярмарки - массовые мероприятия, которые собирают большое количество народа. В 2017 году новогодние и рождественские ярмарки будут даже в Ленобласти. Piter.tv раскажет об основных ярмарках в Санкт-Петербурге.

"ЗимаФест"

ЗимаФест" - ярмарка, на которой кроме новогодних атрибутов будут проводится праздничные гуляния. Это мероприятие пройдет на территории Морского пассажирского порта "Морской фасад".

Стоит отметить, что "ЗимаФест" на равне с масштабным мероприятием, на котором разработана развлекательная программа. Кроме того, здесь обещают построить самую высокую в Европе ледяную горку.

Ярмарка будет принимать посетителей со 2 по 7 января 2018 года с 12.00 до 22.00.