Новогодние и рождественские ярмарки в Петербурге 2017-2018 года

Новогодние ярмарки - массовые мероприятия, которые собирают большое количество народа. В 2017 году новогодние и рождественские ярмарки будут даже в Ленобласти. Piter.tv раскажет об основных ярмарках в Санкт-Петербурге.
"ЗимаФест"
ЗимаФест" - ярмарка, на которой кроме новогодних атрибутов будут проводится праздничные гуляния. Это мероприятие пройдет на территории Морского пассажирского порта "Морской фасад".
Стоит отметить, что "ЗимаФест" на равне с масштабным мероприятием, на котором разработана развлекательная программа. Кроме того, здесь обещают построить самую высокую в Европе ледяную горку.
Ярмарка будет принимать посетителей со 2 по 7 января 2018 года с 12.00 до 22.00.
Адрес: Берег Невской губы, 1, "Морской фасад". Отметим, что для удобства гостей и жителей Северной сотлицы от станции метро "Приморская" будет ходить бесплатный шаттл, а также автобус №158, который доставит прямо до причала.
Книжные аллеи на Малой Конюшенной
В центре Санкт-Петербурга на пересечении Невского проспекта и Малой Конюшенной улицы расположились два торговых ряда с книгами, новогоднми сувенирами, а также едой и напитками.
Время проведения ярмарки: 1-30 декабря 2017 года с 10.00 до 22.00.
Адрес: Малая Конюшенная улица.
Ярмарка на Пионерской площади
На Пионерской площади уже вошло в традицию устраивать не столько ярмарку, сколько настоящий базар. Неожиданно за один день здесь появляется множество товаров. На этом месте можно найти все необходимое и не очень: сладкое, горькое, картины, одежду, мясную продукцию, елочные атрибуты, книги и много другое.
Дата и время проведения: 23 декабря 2017 – 8 января 2018 с 12.00 до 23.00.
Адрес: Пионерская площадь.
Ярмарка на площади Островского
Данная ярмарка окружена Российской национальной библиотекой, Александринским театром, Елисеевским магазином. Здесь обеспечена гостям культурная программа, и, конечно стандартные товары ярмарки: сувениры, сладости, шали и другое.
Дата и время мероприятия: 21 декабря 2017 – 14 января 2018 с 12.00 – 22.00
Адрес: площадь Островского.
АРТ-Маркет на Елагином острове
Организаторы ярмарки обещают, что посетителям будет весело и интересно. АРТ-Маркет представит авторские сувениры, дизайнерские подарки, ароматные сладости и новогоднюю атмосферу, которую по выходным поддержит своим выступлением небольшой духовой оркестр с ретро-танцевальной программой для всех гостей парка. Стоит отметить, что здесь есть то, чего нет на других ярмарках города - природа зимнего парка, уютная атмосфера, свежий чистый воздух, а в морозные дни даже можно покататься на бесплатном катке.
Дата и время работы АРТ-Маркета на Елагином:
- 15 - 29 декабря 2017: 16.00 – 20.00 по пятницам и 12.00 – 20.00 в выходные;
- 3 – 8 января 2018: 12.00 – 20.00 ежедневно;
- 12 – 28 января: 16.00 – 20.00 по пятницам, 12.00 – 20.00 в выходные.
Адрес: Елагин остров д.4 литера Д, на площади у Конюшенного корпуса.
Ярмарка на Московской площади
Накануне католического Рождества на Московской площади Санкт-Петербурга появится несколько павильонов с товарами из разных регионов РФ. В 2017 году ежедневно гостей будут развлекать песнями, танцами, театральными постановками и различными мастер-классами. Помимо этого перед Домом Советов традиционно будет представлен музей ледяных скульптур.
Период проведения: 24 декабря 2017 – января 2018 с 12.00 до 20.00.
Адрес: Московская площадь.
Ярмарка "Авторские штучки"
В СКК в преддверии Нового года будет представлено максимум тематической продукции, в том числе сувениры, интерьерный декор, изделия народных промыслов, скульптура и живопись с автографами создателей. В рамках мероприятия проходят мастер-классы, различные лекции и другое.
Период проведения ярмарки: 23 – 25 декабря 2017.года с 11.00 до 20.00.
Адрес: СКК "Петербургский", проспект Юрия Гагарина, 8.
Фото, видео: Pixabay, YouTube - KateOntheWay
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