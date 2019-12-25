Новогодние гуляния в Петербурге будут максимально безлюдными

На главной новогодней ярмарке на Манежной площади не будут устанавливать каток и карусель.

В этом году в Петербурге заметно изменится формат праздничных гуляний, посвященных Новому году. Количество мероприятий будет существенно сокращено. Однако главную новогоднюю ярмарку на Манежной площади все-таки проведут, но без катка и карусели. Об этом пишет "Фонтанка".

Количество торговых павильонов сократится до 118 штук. На Манежной площади они распределятся по трем группам: общественное питание (35 мест), продовольственные товары (48 мест) и непродовольственные (35 мест).

На организацию ярмарки в этом году было потрачено чуть более 70 млн рублей (в прошлом году эта сумма составляла около 85 млн).

Ранее мы писали, что бары Петербурга создали "Карту сопротивления" и готовы работать в Новый год.

Фото: visit-petersburg.ru