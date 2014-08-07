В культурном квартале Брусницын пройдут семейные новогодние фестивали

Мероприятия состоятся с 1 по 8 января. Вход свободный.

В новогодие выходные с 1 по 8 января на территории культурного квартала Брусницын пройдёт несколько новогодних фестивалей для всей семьи. Все мероприятия будут бесплатными. Об этом сообщило издание Spb.aif.ru.

Так, с 1 по 3 января на площадке пройдёт "МультФест". Дети смогут увидеть на большом экране мультфильмы "Три Кота", "Лекс и Плу" и "Царевны", а затем посетить мастер-классы по созданию игрушек и новогодних атрибутов. 4 января в Брусницыне пройдёт чемпионат по настольным играм "ИгратьФест", а 5 и 6 января состоится "ЖаритьФест на кураже" с BBQ, маркетом и гастрономическим шоу. В эту же дату для посетителей пройдут стендап-концерты.

6 января квартал Брусницын устроит музыкальную программу, а 7 января пройдёт Рождественский Фестиваль магии, который включит в себя магическое шоу от фокусника, звездные предсказания астролога, гадания на картах Таро, и написание писем Деду Морозу в Великий Устюг. Завершатся новогодние выходные форумом настоящих и будущих мам Mama Expo 8 января.

График работы квартала Брусницын :

1 января с 14 до 22;

2-7 января с 12 до 22;

8 января с 13 до 18.

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Фото: новогоднийкураж.рф