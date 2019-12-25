Новое вмешательство на дому может сократить количество случаев экстренной госпитализации пожилых людей

В США раскрыли подробности программы HomeHealth.

Новая услуга, направленная на поддержку пожилых людей, которые начинают ослабевать, может сократить количество случаев экстренной госпитализации более чем на треть и сэкономить деньги Национальной службы здравоохранения. Об этом говорится в новом исследовании, проведенном представителями Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Результаты клинического исследования, опубликованные в The Lancet "Здоровое долголетие" и финансируемые Национальным институтом исследований в области здравоохранения и социального обеспечения (NIHR), позволили ученым оценить эффективность и рентабельность новой услуги, которая состоит из шести индивидуальных визитов на дом социального работника, который помогает каждому человеку определить, что ему нужно для поддержания здоровья и независимости.

Меры могут включать в себя программы домашних тренировок, поддержку в питании для повышения уровня энергии, улучшение психического состояния и расширение социальных связей. Исследователи протестировали сервис на 388 людях старше 65 лет, у которых была выявлена "лёгкая степень деменции", в трёх регионах Великобритании (Лондон, Хартфордшир и Йоркшир). Из этих участников 195 человек были случайным образом распределены для получения сервиса, а 193 получали обычную помощь без дополнительной поддержки.

Хрупкость — это состояние, при котором человек хуже восстанавливается после проблем со здоровьем. Оно часто встречается у людей старше 65 лет и повышает риск инвалидности, госпитализации и потребности в уходе.

За участниками исследования наблюдали в течение одного года. Исследователи обнаружили, что у людей, получивших эту услугу, на 35% сократилось количество незапланированных госпитализаций, что привело к экономии в среднем 586 фунтов стерлингов на человека в год проведения исследования.

Мы разработали новый сервис в сотрудничестве с экспертами, пожилыми людьми и их опекунами в надежде помочь людям с лёгкой формой деменции сохранить независимость и дольше оставаться здоровыми. Мы обнаружили, что, предоставляя нуждающимся персональную поддержку на дому. Наше исследование демонстрирует влияние индивидуальных мер на сохранение независимости и улучшение общего самочувствия. Кейт Уолтерс, ведущий автор работы, профессор UCL с факультета эпидемиологии и здравоохранения

Исследователи обнаружили, что у этой услуги есть дополнительные преимущества, в том числе небольшое улучшение самочувствия, снижение психологического стресса и ослабление симптомов. Однако новая услуга не повысила уровень самостоятельности в уходе за собой. Новое исследование подтверждает обещания министра здравоохранения Уэса Стритинга снизить нагрузку на больницы и уделять больше внимания профилактике и лечению на дому.

Программа HomeHealth может улучшить качество жизни и общее самочувствие, а также сокращая расходы на госпитализацию и уход. Устраняя ключевые факторы, такие как слабость, неправильное питание и социальная изоляция, можно замедлить ухудшение состояния и снизить потребность в интенсивной поддержке. Эндрю Фармер, директор программы NIHR по оценке медицинских технологий (HTA)

Эксперт добавил, что высококачественные исследования, подобные вышеописанному, являются важной частью улучшения методов лечения и ухода в будущем. Специалисты надеются, что при должном финансировании и поддержке услуга будет доступна пациентам по США в течение двух лет. Профессор Уолтерс добавил, что инвестируя в профилактические меры, американская система здравоохранения может получить выгоду от экономии в других сферах.

Напомним, что исследование проводилось в сотрудничестве с организацией Age UK, которая помогла предоставить услугу в рамках эксперимента.

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