Новое общежитие для студентов академии СК РФ вместит 183 человека

Отныне будущие юристы будут жить в историческом здании на набережной Мойки, совсем недалеко от вуза.

Сегодня, в Татьянин день, в Петербурге состоялось торжественное открытие нового общежития для учащихся академии СК РФ. На церемонии присутствовал глава СК России Александр Бастрыкин.

Как сообщается на сайте вуза, здание рассчитано на 183 жильца, в каждой комнате будут соседствовать от двух до пяти человек. На каждом этаже есть кухня, прачечная и своеобразная гостиная - общее пространство для работы и отдыха.

До сих пор студенты академии размещались в старом общежитии на улице Парадной. Реконструкции нового корпуса сотрудники и студенты дожидались несколько лет. Между тем, ремонт здания на Мойке, занял всего четыре месяца.

Фото: skspba.ru