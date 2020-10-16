На Васильевском острове откроется новое общественное пространство

Новое общественное пространство появится на территории бывшего подковно-гвоздильного завода «Посселя» уже в этом году.

Глава Василеостровского района Эдуард Ильин 16 октября провел инспектирование нового общественного пространства в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды".

На территории высадили деревья и кустарники, а ранее восстановили газоны и сделали мощение. Завершены работы по асфальтированию и освещению. Новое общественное пространство реализуется в рамках проекта "формирования комфортной городской среды" совместно с частным партнерством.

Исторически здесь находился гвоздильно-подковный завод. В советское время здесь находилось производственное объединение "Эскалатор". Сейчас инвестор совместно с жителями под руководством администрации района провели общественные слушания. Жители выразили желание, чтобы здесь была комфортная городская среда. Здесь сохранили сквер. Сейчас как раз заканчиваются работы по озеленению этого участка. – рассказал глава Василеостровского района

К концу ноября здесь будут установлены скамейки, урны и малые архитектурные формы. Изюминкой станет зона отдыха, в которой будет расположен фонтан, находившийся долгое время в заброшенном состоянии. На период зимы он будет законсервирован, а уже весной реконструирован. В дальнейшем фонтан будет безвозмездно передан ГУП "Водоканал".

Это будет целый комплекс. Здесь находится памятный обелиск рабочим завода, которые в 1941 году одними из первых добровольцев ушли на фронт. В рамках юбилейного года мы восстановили этот обелиск, высадили зеленые туи. – добавил Эдуард Ильин

Новое общественное пространство можно будет посетить уже в декабре. Оно, по словам главы района, станет новым местом притяжения не только жителей района, но и гостей города.

Фото и видео: Piter.TV