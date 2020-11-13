Новое кладбище в Выборгском районе оформят в европейском стиле

Проектировщики создадут не просто кладбище, а целый ритуальный комплекс с регулярной планировкой.

11 ноября на совещании с главами администраций городских и сельских поселений помощник исполняющего обязанности главы районной администрации Олег Лиховидов рассказал о реализации проекта кладбища в Выборгском районе.

Кладбище будет расположено в 15 км от центральной части Выборга, в Селезневском сельском поселении. Оно будет состоять из трех земельных участков, когда-то принадлежавших совхозу Шестаковский.

Пространство будет организовано по европейским стандартам. Планируется отказаться от ограждений и привычных надгробий. Таким образом проектировщики создадут не просто кладбище, а целый ритуальный комплекс с регулярной планировкой.

На территории построят парковку, административно-бытовой корпус, часовню и колумбарий. Отведено место под аллею для захоронения почетных граждан и военнослужащих, а также для перезахоронения погибших в годы войны бойцов.

Через территорию кладбища проложат сквозную дорогу. Это обеспечит удобный подъезд ко всем местам захоронения.

Также отдельный участок предусмотрен и для мусульманских захоронений.

