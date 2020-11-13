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Новое кладбище в Выборгском районе оформят в европейском стиле

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Проектировщики создадут не просто кладбище, а целый ритуальный комплекс с регулярной планировкой.

11 ноября на совещании с главами администраций городских и сельских поселений помощник исполняющего обязанности главы районной администрации Олег Лиховидов рассказал о реализации проекта кладбища в Выборгском районе.

Кладбище будет расположено в 15 км от центральной части Выборга, в Селезневском сельском поселении. Оно будет состоять из трех земельных участков, когда-то принадлежавших совхозу Шестаковский. 

Пространство будет организовано по европейским стандартам. Планируется отказаться от ограждений и привычных надгробий. Таким образом проектировщики создадут не просто кладбище, а целый ритуальный комплекс с регулярной планировкой.

На территории построят парковку, административно-бытовой корпус, часовню и колумбарий. Отведено место под аллею для захоронения почетных граждан и военнослужащих, а также для перезахоронения погибших в годы войны бойцов.

Через территорию кладбища проложат сквозную дорогу. Это обеспечит удобный подъезд ко всем местам захоронения. 

Также отдельный участок предусмотрен и для мусульманских захоронений.
 

Теги: выборг, кладбище, селезнево
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

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