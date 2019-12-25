Новое импортозамещающее производство откроется в Кингисеппе

Выпуск нового поколения промышленной химии на современном производстве значительно уменьшит зависимость РФ от импорта сырья.

На предприятия "Полипласт Северо-запад" 27 мая состоится торжественное открытие инновационного производства промышленной химии. В мероприятии планируется участие губернатора Ленобласти Александра Дрозденко. Об этом сообщила пресс-служба администрации 47 региона.

Выпуск нового поколения промышленной химии на современном производстве значительно уменьшит зависимость РФ от импорта сырья в таких сегментах рынка, как производство бетона, нефтедобычи, металлургии, производства сухих строительных смесей, так же укрепит позиции экспорта промышленной химии.

"Полипласт Северо-запад" входит в состав холдинга "Полипласт" – крупнейшего производителя высокотехнологичных химических добавок для строительной индустрии, нефтедобычи, металлургии и дорожного строительства.

Фото: ВКонтакте / Полипласт Северо-Запад