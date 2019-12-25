  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Новое граффити с Михаилом Горшеневым появилось во дворе ДК Кирова
Сегодня, 16:36
127
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Новое граффити с Михаилом Горшеневым появилось во дворе ДК Кирова

0 0

Создатели полотна сделали подарок фанатам на 50-ю годовщину дня рождения музыканта.

В воскресенье, 28 мая, во дворе ДК им. Кирова прошло открытие нового граффити с портретом солиста группы "Король и Шут" Михаила Горшенёва. Об этом сообщило издание Spb.aif.ru со ссылкой на соцсети учреждения.

В 2023 году музыканту исполнилось бы 50 лет. Полотно стало подарком фантам группы в связи с памятной датой. Фото, с которого оно было срисовано, выбирали сами поклонники.

Отметим, что ДК им. Кирова стало знаковым в истории "Короля и Шута". Именно там были записаны 4 альбома группы, на которые пришёлся пик её популярности.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге возбудили уголовное дело после полуголого фотосета на могиле Михаила Горшенева.

Фото: ВКонтакте / ДК Кирова Петербург

Теги: король и шут, санкт-петербург
Категории: Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии