Новое граффити с Михаилом Горшеневым появилось во дворе ДК Кирова

Создатели полотна сделали подарок фанатам на 50-ю годовщину дня рождения музыканта.

В воскресенье, 28 мая, во дворе ДК им. Кирова прошло открытие нового граффити с портретом солиста группы "Король и Шут" Михаила Горшенёва. Об этом сообщило издание Spb.aif.ru со ссылкой на соцсети учреждения.

В 2023 году музыканту исполнилось бы 50 лет. Полотно стало подарком фантам группы в связи с памятной датой. Фото, с которого оно было срисовано, выбирали сами поклонники.

Отметим, что ДК им. Кирова стало знаковым в истории "Короля и Шута". Именно там были записаны 4 альбома группы, на которые пришёлся пик её популярности.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге возбудили уголовное дело после полуголого фотосета на могиле Михаила Горшенева.

Фото: ВКонтакте / ДК Кирова Петербург