В Петербурге возбудили уголовное дело после полуголого фотосета на могиле Михаила Горшенева

Дело квалифицировали как надругательство над местами захоронения.

В Петербурге возбудили уголовное дело после фотосессии на могиле лидера группы "Король и Шут" Михаила Горшенева на Богословском кладбище. Об этом рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Дело квалифицировали как надругательство над местами захоронения. Санкции первой части статьи 244 УК начинаются со штрафа до 40 тысяч рублей. Верхняя планка — три месяца ареста.

В полицию обратилась вдова Горшенева, которая рассказал о снимках девушки с цветными волосами. На одном из них девушка на коленях на могиле могиле — с цветами и оголёнными ягодицами. Блогерша, татуировщица, модель и предпринимательница по имени Алевтина, судя по опубликованным кадрам, чтила память рокера не в одиночестве, пишет "Фонтанка".

Ранее на Красненьком кладбище осквернили две детские могилы. Неизвестные испортили надгробия двух маленьких девочек.

Фото: Piter.tv

