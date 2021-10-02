На Красненьком кладбище осквернили две детские могилы

Неизвестные испортили надгробия двух маленьких девочек.

Уголовное дело возбудили из-за осквернения детских могил на Красненьком кладбище. Это произошло ещё 10 июня. Об этом стало известно Piter.tv.

На кладбище неизвестные повредили две надгробные скульптуры. На статуе девушки из белого камня, установленной на могиле 12-летней девочки, оставили сколы на лице. На скульптуре ангела на могиле 7-летней девочки, которая умерла в прошлом году, поцарапали поверхность и повредили пальцы.

Злоумышленников разыскивает полиция.

Накануне неизвестные избили петербуржца на Кузьмоловском кладбище.

Фото: pxhere.com (носит иллюстративный характер)