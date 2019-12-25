На Красненьком кладбище сгорели три трактора

До этого на погосте работник повстречал неадекватного мужчину.

На Красненьком кладбище после визита неизвестного мужчины сгорела техника. Об этом стало известно Piter.tv.

Информация о горящем тракторе на территории кладбища на проспекте Стачек поступила в экстренные службы 17 июня в девятом часу вечера. Как рассказал один из работников кладбища, около восьми часов вечера у здания администрации он увидел незнакомого мужчину, который вел себя агрессивно, стучал в дверь, требовал выхода начальства. Когда ему объяснили, что кладбище уже закрыто и начальства нет, то ушел. Но при этом выкрикивал угрозы в адрес руководства погоста.

Рабочий после данного инцидента отправился на объезд участка, и вскоре заметил, что на хоздворе горят три трактора. Два трактора сгорели полностью, у третьего сгорела крыша. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полиция разыскивает мужчину европейской внешности, на вид 45 лет, лысого, ростом около 185 см, в оранжевой футболке и спортивной обуви, в бриджах.

Накануне из жилого дома на Загребском эвакуировали людей во время пожара.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)