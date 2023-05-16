Из жилого дома на Загребском эвакуировали людей во время пожара

В квартире пламя охватило 10 "квадратов".

В Купчино сегодня, 17 июня, произошел пожар. На Загребском бульваре в доме № 21 горела двухкомнатная квартира. Из здания эвакуировали 14 спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербурга.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 15:47. К тому времени пламя охватило 10 квадратных метров.

Пожар был ликвидирован в 16:13. С огнем боролись 15 спасателей и три спецмашины. Сведения о пострадавших не поступали. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в жилом доме на Народной тлел утеплитель.

Видео: Telegram / Петербург с огоньком